Бурунов выписан из больницы после перенесенного коронавируса

45-летний Сергей Бурунов («Огонёк-Огниво», «Конь Юлий и большие скачки», «Полицейский с Рублёвки», «Домашний арест», «Ивановы-Ивановы», «Последний богатырь»), российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, выписан из больницы. Об этом сообщила его представитель Анастасия Сайфулина.