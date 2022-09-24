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2 часа назад

Сергей Бурунов выписан из больницы после перенесенного коронавируса

Моя Москва.онлайн

45-летний Сергей Бурунов («Огонёк-Огниво», «Конь Юлий и большие скачки», «Полицейский с Рублёвки», «Домашний арест», «Ивановы-Ивановы», «Последний богатырь»), российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, выписан из больницы. Об этом сообщила его представитель Анастасия Сайфулина.

Бурунов выписан из больницы после перенесенного коронавируса
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Сергей выписан из больницы, чувствует себя нормально. Состояние стабильное, будет восстанавливаться, надеемся, скоро поправится», — Анастасия Сайфулина, агент Сергея Бурунова, российского актёра театра, кино, озвучивания и дубляжа.

Известно, что 20 сентября мужчина был госпитализирован с COVID-19. Бурунов жаловался на кашель с мокротой, одышку, боль в горле, мышцах и голове.

Звёзды,Сергей Бурунов,
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