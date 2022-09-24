Сталлоне передумал разводиться с женой

Звезда боевиков Сильвестр Сталлоне и его супруга Дженнифер Флавин не будут разведены. Такую новость опубликовало издание Page Six на своем сайте в субботу, 24 сентября.

“Они решили встретиться дома, где поговорили и смогли решить свои разногласия. Они оба очень счастливы”, — прокомментировал ситуацию представитель Сталлоне.

Также он сообщил, что в американский суд супруги передали заявление о прекращении процесса расторжения брака.