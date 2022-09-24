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27 минут назад

Page Six: Сильвестр Сталлоне останется мужем Дженнифер Флавин

Мира Маркина

Звезда боевиков Сильвестр Сталлоне и его супруга Дженнифер Флавин не будут разведены. Такую новость опубликовало издание Page Six на своем сайте в субботу, 24 сентября.

Сталлоне передумал разводиться с женой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

“Они решили встретиться дома, где поговорили и смогли решить свои разногласия. Они оба очень счастливы”, — прокомментировал ситуацию представитель Сталлоне.

Также он сообщил, что в американский суд супруги передали заявление о прекращении процесса расторжения брака.

Ранее мы писали о том, какие потери мог бы понести Сталлоне, если бы развелся с женой.

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