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2 часа назад

Младший сын Шварценеггера превратился из пухлого юноши в накаченного красавца

Inc-News

Поклонники актера Арнольда Шварценеггера настолько привыкли посмеиваться над пухляшом Кристофером – младшим сыном артиста, что в новом образе многие его просто не узнали.

Сын Шварценеггера превратился из пухлого юноши в красавца
Фото: Inc-NewsInc-News

Журналисты и фанаты были просто поражены произошедшими с парнем изменениями. Вместо пухлого увальня перед ними стоял крепкий накаченный красавец словно с обложки модного журнала.

24-летний Кристофер признался, что долгое время был белой вороной в семье «железного Арни» и после очередного конфликта с отцом решил взяться за себя.

Два года упорных тренировок и особого питания понадобилось юноше для того, чтобы стать совсем другим человеком. Говорят, звездный папа в полном восторге…

Звёзды,Арнольд Шварценеггер,
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