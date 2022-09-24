Сын Шварценеггера превратился из пухлого юноши в красавца

Поклонники актера Арнольда Шварценеггера настолько привыкли посмеиваться над пухляшом Кристофером – младшим сыном артиста, что в новом образе многие его просто не узнали.

Журналисты и фанаты были просто поражены произошедшими с парнем изменениями. Вместо пухлого увальня перед ними стоял крепкий накаченный красавец словно с обложки модного журнала.

24-летний Кристофер признался, что долгое время был белой вороной в семье «железного Арни» и после очередного конфликта с отцом решил взяться за себя.