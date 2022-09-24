Настя Ивлеева опубликовала фото в купальнике после похудения

«Был момент, когда я похудела люто. Это было, наверное, прошлым летом. Я была худее, чем сейчас, на 10 килограмм. У меня просто все уменьшилось. Когда я работала в программе «Орел и решка. Перезагрузка», у меня была объемная грудь. Я была прям бомбитой-мамаситой молочной и носила лифчики с пуш-апами. Да, на полную грудь я все равно носила лифчики с большими пуш-апами, и она казалась просто невероятно огромной. Мы убрали лифчики с пуш-апами и килограмм 15», — призналась Ивлеева.