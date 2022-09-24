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1 час назад

Настя Ивлеева опубликовала фото в купальнике после похудения

Газета.Ru

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева опубликовала фото в купальнике после похудения. Соответствующим снимком она поделилась с подписчиками в социальных сетях.

Настя Ивлеева опубликовала фото в купальнике после похудения
Фото: Газета.RuГазета.Ru

31-летняя Настя Ивлеева опубликовала в личном блоге фотографию с отдыха на яхте. На снимке она предстала в бейсболке, солнцезащитных очках, а также в раздельном купальнике с треугольным лифом и плавками-бикини на завязках.

В последнем выпуске AGENTSHOW с блогером Дмитрием Масленниковым на YouTube Настя Ивлеева рассказала, почему у нее изменился размер груди. По ее словам, она перестала носить нижнее белье с эффектом пуш-ап и похудела на 15 кг.

«Был момент, когда я похудела люто. Это было, наверное, прошлым летом. Я была худее, чем сейчас, на 10 килограмм. У меня просто все уменьшилось. Когда я работала в программе «Орел и решка. Перезагрузка», у меня была объемная грудь. Я была прям бомбитой-мамаситой молочной и носила лифчики с пуш-апами. Да, на полную грудь я все равно носила лифчики с большими пуш-апами, и она казалась просто невероятно огромной. Мы убрали лифчики с пуш-апами и килограмм 15», — призналась Ивлеева.

Звёзды,Дмитрий Масленников,
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