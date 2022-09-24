Похудевший артист «Кривого зеркала» сделал интимную пластику

Комик Александр Морозов, похудевший на 40 килограммов, лег на стол пластического хирурга для операции в интимной зоне.
Артист отметил, что после похудения вынужден был прибегнуть к хирургическому вмешательству. Лишняя кожа выглядела, по его словам, неэстетично, чего он стеснялся. Артист убрал лишние сантиметры в районе рук и подбородка, а также решился на пластику в интимной зоне.
«У толстых мужчин лобок становится женоподобным — широким. Все остальное тоже выглядит не самым лучшим образом. Как бы сказать деликатнее, представьте маленького совенка, выглядывающего из дупла ярким солнечным днем. Это выглядело примерно так. Перед женщиной мне раздеться было проблематично», — поделился своей болью Морозов в эфире шоу «Секрет на миллион».
Врач предложил похудевшему на 40 килограммов артисту убрать лишнее. И теперь, как считает звезда «Кривого зеркала», он стал счастливее «на пару сантиметров».