Похудевший артист «Кривого зеркала» сделал интимную пластику

«У толстых мужчин лобок становится женоподобным — широким. Все остальное тоже выглядит не самым лучшим образом. Как бы сказать деликатнее, представьте маленького совенка, выглядывающего из дупла ярким солнечным днем. Это выглядело примерно так. Перед женщиной мне раздеться было проблематично», — поделился своей болью Морозов в эфире шоу «Секрет на миллион».