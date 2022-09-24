Дочь Успенской делает первые шаги на сцене

О непростых отношениях Любови Успенской и ее дочери, Татьяны Плаксиной, знают не только друзья и близкие, но и практически все поклонники певицы. Ведь они неоднокрасно выясняли на публике свои отношения.

Но сейчас между матерью и дочкой воцарились мир и любовь. Любовь Успенская всячески поддерживает все начинания своей дочери. На этот раз Татьяна Плаксина решила попробовать себя в роли певицы. Она вышла на сцену во время одной вечеринки и спела одну из композиций. Для своего выступления Татьяна выбрала укороченный жакет и очень короткую юбку. Примечательно, что Любовь Успенская, которая во время выступления дочери тоже находилась на сцене в качестве подтанцовки, выбрала похожий наряд: пиджак и такую же короткую, как у дочери, юбку. После выступления обе спустились в зал и зажгли на танцполе.