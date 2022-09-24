Пьеха поделился личным лайфхаком по борьбе с тревожностью

«Есть такая поговорка: относись к своей голове как к плохому району — никогда не ходи туда один. Это имеет отношение к легким формам психиатрии: когда тебе тревожно, важно рассказать об этом кому-то еще, разделить с ним чувства. Если это будет человек, который относится к тебе с симпатией и ценит тебя, он будет говорить о твоих чувствах, а не будет навязывать свою точку зрения», — заявил артист.