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1 час назад

Стас Пьеха поделился личным лайфхаком по борьбе с тревожностью

Мослента

Личным лайфхаком по борьбе с тревожностью поделился в интервью Hello.ru известный певец Стас Пьеха.

Пьеха поделился личным лайфхаком по борьбе с тревожностью
Фото: МослентаМослента

«Есть такая поговорка: относись к своей голове как к плохому району — никогда не ходи туда один. Это имеет отношение к легким формам психиатрии: когда тебе тревожно, важно рассказать об этом кому-то еще, разделить с ним чувства. Если это будет человек, который относится к тебе с симпатией и ценит тебя, он будет говорить о твоих чувствах, а не будет навязывать свою точку зрения», — заявил артист.

Пьеха объяснил, что самое страшное для него в состоянии тревоги — оказаться изолированным от общества, и что ему в первую очередь всегда помогают люди.

«Я просто прихожу к близким и общаюсь с ними на самые разные темы», — сказал он.

Певец добавил, что для него важно оставаться социальным в любом состоянии.

«Я знаю: если мне тревожно, я попытаюсь никуда не идти, замкнуться в себе, бояться, что осудят. И я каждый раз с этим борюсь — звоню знакомым и договариваюсь о встрече», — признался Пьеха.

По мнению музыканта, люди — это главный ресурс, а живое общение — то, что всегда необходимо каждому человеку.

Звёзды,Стас Пьеха,
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