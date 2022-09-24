Птичница из «Один дома – 2» повторила судьбу своей героини

Актриса Бренда Фрикер построила блистательную карьеру в Голливуде, но личная жизнь у нее не сложилась. По признанию знаменитости, она очень одинока.
На счету Фрикер несколько десятков фильмов, а картина «Моя левая нога» принесла ей «Оскар». Звезде присудили премию как лучшей актрисе второго плана. Но многим она известна по роли бездомной птичницы из новогодней картины «Один дома – 2: Затерянный в Нью-Йорке».
Фрикер в подкасте Рэя Д’Арси рассказала об одиночестве. К своим 77 годам она не обрела семьи. По словам знаменитости, большую боль ей доставляют дни перед Рождеством и Новым годом, поскольку в это время чаще всего люди находятся с родными и близкими. Фрикер буквально повторила судьбу своей героини из «Один дома – 2».