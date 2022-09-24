Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+20° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
2 часа назад

Тимати и Решетова растят полиглота: "Просит его научить читать на арабском"

Суть событий

Маленькому Ратмиру еще не исполнилось три года, а он уже интересуется языками.

Тимати и Решетова растят полиглота
Фото: Суть событийСуть событий

Модель Анастасия Решетова ответила на один из вопросов о жизни своего ребенка от рэпера Тимура Юнусова (Тимати). Кто-то из поклонников поинтересовался, какие языки знает маленький Ратмир, который будет праздновать в середине октября свое трехлетие.

Как оказалось, одним естественным освоением русского языка дело не ограничивается. В настоящее время мальчик изучает один иностранный язык и интересуется другим.

"Пока только английский. Но, представляете, каждый день на ночь просит его научить читать на арабском", - сообщила Анастасия на своей странице.

Тимати и Решетова расстались на доброй ноте несколько лет назад. Несмотря на разрыв, пара хорошо общается ради блага общего ребенка. По совместному решению, Ратмир живет с мамой и часто проводит время со знаменитым отцом.

Звёзды,Анастасия Решетова,Тимати,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители