Тимати и Решетова растят полиглота

Маленькому Ратмиру еще не исполнилось три года, а он уже интересуется языками.

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Модель Анастасия Решетова ответила на один из вопросов о жизни своего ребенка от рэпера Тимура Юнусова (Тимати). Кто-то из поклонников поинтересовался, какие языки знает маленький Ратмир, который будет праздновать в середине октября свое трехлетие.

Как оказалось, одним естественным освоением русского языка дело не ограничивается. В настоящее время мальчик изучает один иностранный язык и интересуется другим.

"Пока только английский. Но, представляете, каждый день на ночь просит его научить читать на арабском", - сообщила Анастасия на своей странице.