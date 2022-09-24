Орлова высмеяла слухи о предании огласке ее беременности

Певица и телеведущая Ольга Орлова с юмором ответила на домыслы о том, что третьи лица якобы рассекретили интересное положение звезды. А действительно, как тут не посмеяться, когда 44-летняя женщина сама рассказала подписчикам о том, что готовится родить своего второго ребенка?

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Ранее лицо "Марафона желаний" Елена Блиновская решила блеснуть своей прозорливостью и заявила, то в скором времени одна знаменитая женщина расскажет на всю страну о беременности. И ведь то был явно беспроигрышный ход, ведь звезд много, и новости о прибавлениях в семьях поступают с завидной регулярностью. Но так вышло, что некоторые пользователи соцсетей решили, что Елена имела в виду именно Ольгу.

"Давайте сразу расставим все точки над "i": виновник беременности — исключительно мой муж! Никто другой не имеет к этому никакого отношения", - написала Орлова.