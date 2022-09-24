Сын Круга рассказал, почему не закончил кадетское училище

Сын известного шансонье Михаила Круг Александр признался, что не закончил кадетское училище. Молодой человек так и не сумел справиться со своим буйным характером.
Супруга Михаила Круга отдала сына Александра на обучение в кадетское училище. Однако надеждам матери на военную карьеру сына в будущем было не суждено сбыться: молодой человек так и не смог доучиться из-за своего характера.
«Я мог наорать на воспитателя, еще что-нибудь сделать. Бросить, например, в воспитателя со словами: "Мне не нравится, как ты со мной общаешься". Захотели как-то с пацанами просто подраться подушками, заходил воспитатель: "Эй, вы что тут делаете?" Построили нас в шеренгу в коридоре, заставили учить правила, а я такой: "Не хочу"», — рассказал Александр Круг Telegram-каналу «Жизнь».
Более того, однажды он вообще разозлился из-за порядков в училище и показал неприличный жест подполковнику и даже объяснил словами, куда тот должен идти.