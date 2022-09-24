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2 часа назад

Сын Круга рассказал, почему не закончил кадетское училище

Слово и Дело

Сын известного шансонье Михаила Круг Александр признался, что не закончил кадетское училище. Молодой человек так и не сумел справиться со своим буйным характером.

Сын Круга рассказал, почему не закончил кадетское училище
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Супруга Михаила Круга отдала сына Александра на обучение в кадетское училище. Однако надеждам матери на военную карьеру сына в будущем было не суждено сбыться: молодой человек так и не смог доучиться из-за своего характера.

«Я мог наорать на воспитателя, еще что-нибудь сделать. Бросить, например, в воспитателя со словами: "Мне не нравится, как ты со мной общаешься". Захотели как-то с пацанами просто подраться подушками, заходил воспитатель: "Эй, вы что тут делаете?" Построили нас в шеренгу в коридоре, заставили учить правила, а я такой: "Не хочу"», — рассказал Александр Круг Telegram-каналу «Жизнь».

Более того, однажды он вообще разозлился из-за порядков в училище и показал неприличный жест подполковнику и даже объяснил словами, куда тот должен идти.

Звёзды,Михаил Круг,
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