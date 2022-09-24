Сын Круга рассказал, почему не закончил кадетское училище

«Я мог наорать на воспитателя, еще что-нибудь сделать. Бросить, например, в воспитателя со словами: "Мне не нравится, как ты со мной общаешься". Захотели как-то с пацанами просто подраться подушками, заходил воспитатель: "Эй, вы что тут делаете?" Построили нас в шеренгу в коридоре, заставили учить правила, а я такой: "Не хочу"», — рассказал Александр Круг Telegram-каналу «Жизнь».