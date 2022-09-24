Тайные романы в королевских семьях

Жизнь королевских членов семьи всегда под прицелом. Даже, если хочется скрыть какой-то факт своей жизни, то это очень сложно сделать. Так, многие браки королевских семей рушились из-за того, что тайные романы становились явными.

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Принц Чарльз

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“В этом браке нас было трое”, – заявила принцесса Диана в скандальном интервью BBC после развода. Уверены, что эту историю об изменах принца Чарльза своей супруге принцессе Диане знают все. Еще до брака с Дианой, Чарльз был влюблен в Камиллу Паркер-Боулз. Возлюбленные расстались из-за того, что оба понимали, что общего будущего у них нет. Королева Елизавета не одобрила выбор сына. Так, они связали свои судьбы с другими людьми: принц женился на принцессе Диане, а Камилла вышла замуж Эндрю Паркера-Боулза.

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Однако их сердца все равно принадлежали друг другу, поэтому они закрутили тайный роман. Диана Спенсер узнала о неверности мужа, что сильно ударило по ее самолюбию. Так, принцесса в отместку тоже начала изменять мужу и вскоре они развелись. В 2005 году, спустя 8 лет после смерти Леди Ди, Камилла и принц Чарльз вступили в законный брак.

Принц Эндрю

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Сейчас репутация принца Эндрю изрядно подпорчена тем, что всплыл секс-скандал, когда женщина по имени Вирджиния Робертс обвинила принца Эндрю в сексуальном насилии. Она рассказала, что вступила в интимную связь с принцем, когда ей было 17 лет. Дело в том, что в конце 90-х у младшего сына королевы завязалась крепкая дружба с Джеффри Эпштейном, которого обвинили в совращении малолетних. Вирджиния была одной из тех, кого финансист удерживал в своем доме. Принц до сих пор отмывается от позора. Но на этом не заканчиваются интересные истории. Принц женился на Саре Фергюсон в 1986 году. Королевская семья была не в восторге от выбора Эндрю, но королева смягчилась и одобрила брак. Однако семейная жизнь не задалась. Спустя 6 лет брака супруги расстались, но разводиться не стали. Неизвестно , сколько бы Сара и принц Эндрю жили врозь, но связанные узами брака, если бы не один инцидент, который поставил точку на этом браке. Папарацци подловили Фергюсон, загорающую в шезлонге топлес, а в это время ее финансовый советник нежно целовал ее ноги. После такого скандала королевская семья была вынуждена распрощаться с женщиной.

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Принцесса Евгения

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А вот ситуация, которая произошла совсем недавно. В конце лета 2021 года принцесса Евгения и ее супруг Джек Бруксбэнк планировали поездку в Италию на благотворительный бал. Однако поездку пришлось отменить, так как новоиспеченная мама принцесса Евгения не хотела расставаться со своим маленьким сыном. Так, Джек отправился в один. И похоже, что мужчина решил воспользоваться этим случаем и знатно повеселился с друзьями на яхте. Только там присутствовали не только друзья, но и обнаженные модели, которые оказались в объятиях Бруксбэнка. Снимки тут же разлетелись по Сети. Однако ни Джек, ни Евгения, ни королевская семья никак не прокомментировали ситуацию. Супруги до сих пор вместе и воспитывают сына.

Принцесса Анна

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Принцесса Анна – единственная дочь королевы Елизаветы. Она очень похожа на свою тетю принцессу Маргарет, которая была очень своенравной бунтаркой. Однажды она закрутила роман с женатым простолюдином. И даже будучи замужней женщиной она изменяла супругу. Итак, вернемся к принцессе Анне. Она вышла замуж за олимпийского наездника Марка Филлипса. Только вот любовью в этом браке и не пахло. И это видели все. Отношения Анны и Марка называли безрадостным притворством. Так, Анна закрутила роман на стороне, так же как и ее муж. Слабость принцессы – мужчины в форме. Она влюбилась в сержанта Питера Кросса, который охранял ее. Между прочим, телохранитель тоже был женат, поэтому эти отношения были крайне конфиденциальны. Только всю жизнь скрывать связь не получилось. Вскоре Кросса уволили и принцесса Анна впала в депрессию.