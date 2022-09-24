«Моей маме сказали, что я не выживу»

«Ехала сегодня по городу и вспоминала. Когда мне было 40 дней, врачи сказали родителям, что я не выживу, — пишет Севиль. — Даже представить не могу ужас моей мамы. Нас с ней положили в больницу, чтобы срочно сделать мне операцию. Когда меня уже начали к ней готовить и даже поставили под ключицу катетер, забежал врач и в последний момент остановил процесс. Прямо как в кино. Оказалось, что внезапно привезли таблетки, которые спасли мне жизнь без хирургического вмешательства».