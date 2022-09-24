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2 часа назад

«Моей маме сказали, что я не выживу»: Севиль поделилась очень личной историей

Super.ru

Экс-участница шоу «Голос» и ныне солистка группы Artik & Asti Севиль довольно откровенна в соцсетях и часто делится с подписчиками подробностями своей жизни. На днях певица в очередной раз посетила родной Узбекистан (она родилась в Фергане) и решила рассказать историю из своего самого раннего детства.

«Моей маме сказали, что я не выживу»
Фото: Super.ruSuper.ru

«Ехала сегодня по городу и вспоминала. Когда мне было 40 дней, врачи сказали родителям, что я не выживу, — пишет Севиль. — Даже представить не могу ужас моей мамы. Нас с ней положили в больницу, чтобы срочно сделать мне операцию. Когда меня уже начали к ней готовить и даже поставили под ключицу катетер, забежал врач и в последний момент остановил процесс. Прямо как в кино. Оказалось, что внезапно привезли таблетки, которые спасли мне жизнь без хирургического вмешательства».

Певица признается, что хотя и прожила в Узбекистане совсем недолго, каждый раз испытывает здесь совершенно особенные эмоции.

«Я вам даже объяснить не могу, что происходит у меня внутри, когда я прилетаю в Узбекистан, — говорит Севиль. — А еще мне кажется, что много и добросовестно работать меня научила моя родина. Об этом я думаю каждый раз, когда проезжаю мимо местного рынка, чувствую аромат горячих лепешек и вижу людей, которые трудятся, не покладая рук».

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