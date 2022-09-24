Пэрис Хилтон посулила $10 тыс. за пропавшую чихуахуа

«Прошло больше недели, и Даймонд Бэби всё нет. Это одно из самых болезненных переживаний в моей жизни. Моё сердце разбито. Всё, что я хочу, это чтобы она была в безопасности и вернулась домой, где ей место. Если у вас есть любая информация о её местонахождении, пожалуйста, свяжитесь со мной», — написала Хилтон в соцсетях.