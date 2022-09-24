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2 часа назад

Пэрис Хилтон посулила $10 тыс. за пропавшую чихуахуа

Секрет Фирмы

У актрисы и фотомодели Пэрис Хилтон пропала чихуахуа Даймонд Бэби. По её словам, она могла убежать из дома, пока грузчики переносили вещи звезды. Собаку не могут найти уже неделю. Звезда в панике пообещала награду в $10 000 тому, кто отыщет её любимицу. По словам Хилтон, она находится на связи с шестью собачьими экстрасенсами, которые заверяют, что собачка жива. Четыре года назад звезда сама помогала найти украденную собаку, и объявляла такую же награду.

Пэрис Хилтон посулила $10 тыс. за пропавшую чихуахуа
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

«Прошло больше недели, и Даймонд Бэби всё нет. Это одно из самых болезненных переживаний в моей жизни. Моё сердце разбито. Всё, что я хочу, это чтобы она была в безопасности и вернулась домой, где ей место. Если у вас есть любая информация о её местонахождении, пожалуйста, свяжитесь со мной», — написала Хилтон в соцсетях.

По словам звезды, собачка исчезла, пока она была на фотосессии. Грузчики, которые перевозят вещи Хилтон, могли оставить дверь открытой, предположила она. Хилтон наняла детектива по домашним животным, кинолога и даже экстрасенса. Её друзья и члены семьи помогают обыскивать район в поисках чихуахуа.

Четыре года назад у подруги Хилтон украли щенка шпица. Модель вызвалась помочь подруге и разместила в соцсетях объявления о награде. За помощь в поиске домашнего любимца звезда пообещала заплатить $10 000.

Звёзды,Пэрис Хилтон,
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