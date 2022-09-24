Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+22° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
2 часа назад

Певица Мария Шейх показала изуродованное лицо после операции

Слово и Дело

Солистка дуэта «#2Маши» Мария Шейх показала лицо после операции. Этим летом Шейх в Санкт-Петербурге получила тяжелую черепно-мозговую травму, подробности которой не раскрывает.

Певица Мария Шейх показала изуродованное лицо после операции
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Певица провела в реанимации девять дней. Ей пришлось пройти реабилитацию, чтобы научиться жить заново. Из-за травмы один глаз девушки не открывается, поэтому она вынуждена везде носить черные очки.

Слово и Дело

Певица недавно впервые появилась на публике, посетив концерт своей подопечной Евы Власовой. Шейх пообщалась с фанатами и исполнила песню «Тихая Гавань». Также певица выпустила трек «Выше неба» несколько дней назад.

Звёзды,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители