Певица Мария Шейх показала изуродованное лицо после операции

Солистка дуэта «#2Маши» Мария Шейх показала лицо после операции. Этим летом Шейх в Санкт-Петербурге получила тяжелую черепно-мозговую травму, подробности которой не раскрывает.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Певица провела в реанимации девять дней. Ей пришлось пройти реабилитацию, чтобы научиться жить заново. Из-за травмы один глаз девушки не открывается, поэтому она вынуждена везде носить черные очки.

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