Певица Мария Шейх показала изуродованное лицо после операции

Солистка дуэта «#2Маши» Мария Шейх показала лицо после операции. Этим летом Шейх в Санкт-Петербурге получила тяжелую черепно-мозговую травму, подробности которой не раскрывает.
Певица провела в реанимации девять дней. Ей пришлось пройти реабилитацию, чтобы научиться жить заново. Из-за травмы один глаз девушки не открывается, поэтому она вынуждена везде носить черные очки.
Певица недавно впервые появилась на публике, посетив концерт своей подопечной Евы Власовой. Шейх пообщалась с фанатами и исполнила песню «Тихая Гавань». Также певица выпустила трек «Выше неба» несколько дней назад.