Альбина Джанабаева вышла в свет после длительного перерыва

Певица Альбина Джанабаева впервые вышла в свет после длительного перерыва. Артистка посетила модный показ новой коллекции Анастасии Задориной.
Джанабаева нарушила светское затворничество и посетила VIP-пространство Галереи «Времена Года». Артистка поделилась кадрами с мероприятия в соцсетях. На показе она появилась в черном брючном комплекте и ярко-розовом жакете. Образ завершили остроносые лодочки и крупное колье.
Супруга Валерия Меладзе не любит часто выходить в свет. Более того, знаменитость редко делится подробностями личной жизни.