Альбина Джанабаева вышла в свет после длительного перерыва

Джанабаева нарушила светское затворничество и посетила VIP-пространство Галереи «Времена Года». Артистка поделилась кадрами с мероприятия в соцсетях. На показе она появилась в черном брючном комплекте и ярко-розовом жакете. Образ завершили остроносые лодочки и крупное колье.