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2 часа назад

Альбина Джанабаева вышла в свет после длительного перерыва ради модного показа

Слово и Дело

Певица Альбина Джанабаева впервые вышла в свет после длительного перерыва. Артистка посетила модный показ новой коллекции Анастасии Задориной.

Альбина Джанабаева вышла в свет после длительного перерыва
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Джанабаева нарушила светское затворничество и посетила VIP-пространство Галереи «Времена Года». Артистка поделилась кадрами с мероприятия в соцсетях. На показе она появилась в черном брючном комплекте и ярко-розовом жакете. Образ завершили остроносые лодочки и крупное колье.

Супруга Валерия Меладзе не любит часто выходить в свет. Более того, знаменитость редко делится подробностями личной жизни.

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