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1 час назад

Ирина Шейк заступилась за Эмили Ратаковски, которую раскритиковали в Cети

Super.ru

Голые фотографии Эмили Ратаковски в ванне с годовалым сыном Сильвестром, которые модель вчера выложила в Инстаграм (запрещен в РФ), быстро собрали не только лайки, но и троллей в комментариях. Многие осуждают звезду за пост — мол, это слишком интимно, чтобы публиковать. И заодно просят ее перестать раздеваться для привлечения внимания.

Ирина Шейк заступилась за раскритикованную Эмили Ратаковски
Фото: Super.ruSuper.ru

«Какого черта ты фотографируешься со своим голым сыном… Чего только не сделаешь для лайков», — пишет один хейтер. «Будет странно, если твой сын увидит эти фотографии, когда вырастет», — волнуется за психику малыша другой. «Выкладываю в Интернет фотографию своего голого маленького сына в ванне, чтобы его увидел кто угодно… ммм», — откровенно издевается третий.

Super.ru

К счастью, за Эмили есть кому заступиться. Громкий ответ на хейт дала ее подруга и коллега Ирина Шейк. На комментарий «Понятно, почему ты все время показываешь свое тело, просто у тебя просто лицо ниже среднего» она отреагировала со свойственной ей прямолинейностью.

«Почему бы тебе не отвалить, ты вообще человек ниже среднего», — написала Ирина.

Вот что значит суровая уральская закалка и настоящая женская дружба! Восхищаемся и учимся у модели не давать близких в обиду.

Звёзды,Эмили Ратаковски,Ирина Шейк,
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