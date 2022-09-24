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1 час назад

Американская звезда Ким Кардашьян страдает псориазом

Моя Москва.онлайн

Американская предпринимательница Ким Кардашьян недавно напугала поклонников своим выходом в свет в короткой юбке и прозрачных колготках. На теле 41-летней модели разглядели псориаз. Об этом сообщает Woman.ru.

Американская звезда Ким Кардашьян страдает псориазом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, что о своём диагнозе девушка рассказала в социальных сетях в 2016 году. Звезда пояснила, что болезнь досталась ей от матери. Все изъяны ей приходится закрывать плотным слоем косметики.

Однако пять лет назад пятна появились даже на лице. Перед сном Кардашьян наносит крема, чтобы продлить ремиссию.

Звёзды,Ким Кардашьян,
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