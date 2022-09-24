Американская звезда Ким Кардашьян страдает псориазом

Американская предпринимательница Ким Кардашьян недавно напугала поклонников своим выходом в свет в короткой юбке и прозрачных колготках. На теле 41-летней модели разглядели псориаз. Об этом сообщает Woman.ru.

Напомним, что о своём диагнозе девушка рассказала в социальных сетях в 2016 году. Звезда пояснила, что болезнь досталась ей от матери. Все изъяны ей приходится закрывать плотным слоем косметики.