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1 час назад

Юлия Королева трогательно поздравила супруга Гуфа с днем рождения

Моя Москва.онлайн

Популярный рэпер Алексей Долматов, который в большей степени известен под псевдонимом Гуф, состоит в браке с 25-летней моделью Юлией Королевой. Их отношения завязались летом 2020 года, а уже через год исполнитель сделал возлюбленной предложение.

Юлия Королева трогательно поздравила Гуфа с днем рождения
Фото: СоцсетиСоцсети

Вчера, 23 сентября, мужчина праздновал 43-ий день рождения. Супруга в своих социальных сетях выложила ролик с фото Гуфа и поздравила возлюбленного с праздником. К видео она также написала трогательное поздравление.

Юлия написала, что Гуф дарит миру только лучшее и крутое. Она добавила, что её супруг очень честный, интересный и сложный человек. Также девушка поблагодарила его за всё сделанное для неё.

Звёзды,Гуф,Юлия Королева,
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