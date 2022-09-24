Юлия Королева трогательно поздравила Гуфа с днем рождения

Популярный рэпер Алексей Долматов, который в большей степени известен под псевдонимом Гуф, состоит в браке с 25-летней моделью Юлией Королевой. Их отношения завязались летом 2020 года, а уже через год исполнитель сделал возлюбленной предложение.

Фото: Соцсети Соцсети

Вчера, 23 сентября, мужчина праздновал 43-ий день рождения. Супруга в своих социальных сетях выложила ролик с фото Гуфа и поздравила возлюбленного с праздником. К видео она также написала трогательное поздравление.