Малышева похвасталась успешной карьерой сыновей в США

Дети известной телеведущей Елены Малышевой на постоянной основе живут в Соединенных Штатах. Недавно звезда Первого канала рассказала об успешной карьере наследников за рубежом, передал портал kp.ru.

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Старший сын Юрий по профессии врач. Закончив ординатуру по хирургии в Москве, он перебрался за океан и продолжил обучение. В настоящее время мужчина работает в одном из госпиталей Нью-Йорка в должности шеф-резидента.