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1 час назад

Малышева похвасталась успешной карьерой сыновей в США

Слово и Дело

Дети известной телеведущей Елены Малышевой на постоянной основе живут в Соединенных Штатах. Недавно звезда Первого канала рассказала об успешной карьере наследников за рубежом, передал портал kp.ru.

Малышева похвасталась успешной карьерой сыновей в США
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Старший сын Юрий по профессии врач. Закончив ординатуру по хирургии в Москве, он перебрался за океан и продолжил обучение. В настоящее время мужчина работает в одном из госпиталей Нью-Йорка в должности шеф-резидента.

Младший Василий, в свою очередь, получил юридическое образование. Как и брат, мужчина начал обучение в России и продолжил в США. К 31-му году он купил собственную квартиру за границей и сейчас трудится по специальности.

Звёзды,Елена Малышева,Первый канал,
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