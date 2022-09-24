Малышева похвасталась успешной карьерой сыновей в США

Дети известной телеведущей Елены Малышевой на постоянной основе живут в Соединенных Штатах. Недавно звезда Первого канала рассказала об успешной карьере наследников за рубежом, передал портал kp.ru.
Старший сын Юрий по профессии врач. Закончив ординатуру по хирургии в Москве, он перебрался за океан и продолжил обучение. В настоящее время мужчина работает в одном из госпиталей Нью-Йорка в должности шеф-резидента.
Младший Василий, в свою очередь, получил юридическое образование. Как и брат, мужчина начал обучение в России и продолжил в США. К 31-му году он купил собственную квартиру за границей и сейчас трудится по специальности.