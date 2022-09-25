Девушка Родиона Газманова закатила скандал из-за найденного крема

Певец Родион Газманов поделился подробностями разрыва со своей возлюбленной. Оказалось, девушка устроила истерику из-за чужого тонального крема.
Как рассказал сам исполнитель, девушка обнаружила рядом с умывальником ватные диски со следами тонального крема. Из-за такой находки она закатила сцену ревности. Сам Газманов неоднократно предупреждал ее, что пользуется косметикой из-за работы.
«Ну, что сказать… Кризис среднего возраста ударил по моей бывшей и теперь она бывшая. Я — артист! Конечно, я пользуюсь косметикой», — добавил Родион Газманов в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.
Недавно певец выразил поддержку гражданам, которые отправляются на фронт в рамках частичной мобилизации. В соцсетях Родион Газманов намекнул, что возможно увидится с военнослужащими.