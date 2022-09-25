Девушка Родиона Газманова закатила скандал из-за найденного крема

«Ну, что сказать… Кризис среднего возраста ударил по моей бывшей и теперь она бывшая. Я — артист! Конечно, я пользуюсь косметикой», — добавил Родион Газманов в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.