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3 часа назад

Девушка Родиона Газманова закатила скандал из-за найденного тонального крема

Слово и Дело

Певец Родион Газманов поделился подробностями разрыва со своей возлюбленной. Оказалось, девушка устроила истерику из-за чужого тонального крема.

Девушка Родиона Газманова закатила скандал из-за найденного крема
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Как рассказал сам исполнитель, девушка обнаружила рядом с умывальником ватные диски со следами тонального крема. Из-за такой находки она закатила сцену ревности. Сам Газманов неоднократно предупреждал ее, что пользуется косметикой из-за работы.

«Ну, что сказать… Кризис среднего возраста ударил по моей бывшей и теперь она бывшая. Я — артист! Конечно, я пользуюсь косметикой», — добавил Родион Газманов в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Недавно певец выразил поддержку гражданам, которые отправляются на фронт в рамках частичной мобилизации. В соцсетях Родион Газманов намекнул, что возможно увидится с военнослужащими.

Звёзды,Родион Газманов,
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