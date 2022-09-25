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2 часа назад

Актер Алек Болдуин стал отцом в восьмой раз

Вечерняя Москваиещё 1

Актер Алек Болдуин стал отцом в восьмой раз, его супруга Хилария родила дочь. Об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях.

Алек Болдуин стал отцом в восьмой раз
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Она здесь! Мы так рады представить вам нашу крошечную мечту — Иларию Каталину Ирену. Ее братья и сестры проводят с ней целый день, приветствуя ее в нашем доме, — написала Хилария.

Таким образом, в семье Алека и его супруги семеро детей. Восьмого ребенка актер растит от своей предыдущей супруги Ким Бейсингер.

До этого сообщалось, что Болдуин подал иск в суд к продюсерам фильма «Ржавчина». Известно, что он это сделал после того, как семья погибшей на съемках фильма оператора Галины Хатчинс подала в суд на него. В своем иске Болдуин отметил, что не будет нести ответственность за случившееся и требует возместить убытки.

Трагический инцидент с участием Болдуина произошел 22 октября 2021 года из-за пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер вестерна Джоэл Соуза был ранен в ключицу, а оператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение, врачи не смогли ее спасти.

Звёзды,Галина Хатчинс,Ким Бейсингер,
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