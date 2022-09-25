Подписчики Ольги Орловой заподозрили ее в лживой беременности

Недавно экс-солистка группы «Блестящих» Ольга Орлова рассекретила свою беременность. Она показала округлившийся живот на видео с отдыха. В кадре певица гуляет по пляжу и посылает в объектив воздушный поцелуй.
Судя по видео, артистка на приличном сроке.
Не переставайте надеяться, продолжайте мечтать! Чудеса случаются, если ты в них веришь, - писала Ольга Орлова.
Несмотря на это подписчики Ольги поставили под сомнение её беременность. Многим показалось что на видео накладной живот.
У неё фигура не изменилась, особенно со спины, даже талия есть. В молодом возрасте ещё может такое быть, а за сорок – вряд ли. Так что верю в то, живот может быть накладной
Видно же сбоку границу – накладной животик. И, если бы она, а не суррогатная мама была бы беременна, она бы эту тайну хранила, чтоб не сглазить. А тут…я беременна… вот доказательство – животик, - пишут в Сети.
Ольга не стала сдерживаться и дерзко ответила на все обвинения во лжи. Все комментарии она обозначила «любимой рубрикой».
Я так понимаю, пока трусы не снимешь, чтобы живот показать – умники будут настаивать на своих версиях происходящего в моей жизни. У каждого свой выбор: верить в то, что есть, или в то, что придумал сам!, - написала Орлова.
Кроме того, она отметила, что большинство комментариев написаны злыми «мамочками и жёнами».
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