Крид отказывается давать интервью после беседы с Дудем

Певец Егор Крид перестал полномасштабно общаться с журналистами после интервью Юрию Дудю (физлицо, выполняющее функции иноагента). Их беседа вышла в Сети три года назад. Крид подтвердил, что не дает интервью. По этой причине он отказал блогеру Насте Ивлеевой в личной беседе.
«После Дудя говорю: "Где же у нас интервьюер такой же, как Юра?" Я не люблю красные дорожки, не появляюсь на них. Не хожу на мероприятия, на дни рождения блогеров, артистов, за исключением самых близких. Поэтому не устал от светской жизни — ее у меня нет», — пояснил музыкант в разговоре с Popcake.
Ранее 28-летний артист отказывался от общения с прессой по той причине, что его слова могут быть вырваны из контекста, исковерканы и неправильно истолкованы.