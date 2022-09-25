Крид отказывается давать интервью после беседы с Дудем

«После Дудя говорю: "Где же у нас интервьюер такой же, как Юра?" Я не люблю красные дорожки, не появляюсь на них. Не хожу на мероприятия, на дни рождения блогеров, артистов, за исключением самых близких. Поэтому не устал от светской жизни — ее у меня нет», — пояснил музыкант в разговоре с Popcake.