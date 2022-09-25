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3 часа назад

Егор Крид отказывается давать интервью после беседы с Юрием Дудем

Слово и Делоиещё 1

Певец Егор Крид перестал полномасштабно общаться с журналистами после интервью Юрию Дудю (физлицо, выполняющее функции иноагента). Их беседа вышла в Сети три года назад. Крид подтвердил, что не дает интервью. По этой причине он отказал блогеру Насте Ивлеевой в личной беседе.

Крид отказывается давать интервью после беседы с Дудем
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«После Дудя говорю: "Где же у нас интервьюер такой же, как Юра?" Я не люблю красные дорожки, не появляюсь на них. Не хожу на мероприятия, на дни рождения блогеров, артистов, за исключением самых близких. Поэтому не устал от светской жизни — ее у меня нет», — пояснил музыкант в разговоре с Popcake.

Ранее 28-летний артист отказывался от общения с прессой по той причине, что его слова могут быть вырваны из контекста, исковерканы и неправильно истолкованы.

Звёзды,Крид,
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