Американский актер Алек Болдуин стал отцом в восьмой раз. Об этом сообщила его супруга, фитнес-тренер Хилария Болдуин в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

У пары родилась дочь, которую назвали Илария Каталина Ирена. Жена знаменитости добавила, что вместе с новорожденной находится дома:

«Мы обе счастливы и здоровы. Ее братья и сестры проводят с ней целый день, приветствуя ее в нашем доме».