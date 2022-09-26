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2 часа назад

Алек Болдуин стал отцом в восьмой раз

Lenta.ruиещё 1

Американский актер Алек Болдуин стал отцом в восьмой раз. Об этом сообщила его супруга, фитнес-тренер Хилария Болдуин в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Алек Болдуин стал отцом в восьмой раз
Фото: Lenta.ruLenta.ru

У пары родилась дочь, которую назвали Илария Каталина Ирена. Жена знаменитости добавила, что вместе с новорожденной находится дома:

«Мы обе счастливы и здоровы. Ее братья и сестры проводят с ней целый день, приветствуя ее в нашем доме».

До этого Алек и Хилария Болдуин, которые состоят в браке с 2012 года, воспитывали шестерых общих детей: восьмилетнюю Кармен, семилетнего Рафаэля, пятилетнего Леонардо, четырехлетнего Ромео, полуторагодовалого Эдуардо и годовалую Лючию. У артиста также есть 26-летняя дочь Айленд от первой жены.

Звёзды,Хилария Болдуин,Алек Болдуин,
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