Американский актер Алек Болдуин стал отцом в восьмой раз. Об этом сообщила его супруга, фитнес-тренер Хилария Болдуин в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).
У пары родилась дочь, которую назвали Илария Каталина Ирена. Жена знаменитости добавила, что вместе с новорожденной находится дома:
«Мы обе счастливы и здоровы. Ее братья и сестры проводят с ней целый день, приветствуя ее в нашем доме».
До этого Алек и Хилария Болдуин, которые состоят в браке с 2012 года, воспитывали шестерых общих детей: восьмилетнюю Кармен, семилетнего Рафаэля, пятилетнего Леонардо, четырехлетнего Ромео, полуторагодовалого Эдуардо и годовалую Лючию. У артиста также есть 26-летняя дочь Айленд от первой жены.