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34 минуты назад

Алла Пугачева веселится на тусовке у Николаева после обращения к Минюсту

Popcake.tv

На прошлой неделе Алла Пугачева выступила с обращением к Минюсту. Артистка попросила включить ее в ряды иноагентов, как это сделали с ее мужем Максимом Галкиным*. Государственный орган отклонил предложение Пугачевой.

Пугачева веселится на тусовке у Николаева
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Они выпустили обновленный список иностранных агентов, но Примадонна в нем не числится. Артистка не стала расстраиваться, а решила немного повеселиться. Алла Борисовна не стала отказываться от постоянных московских тусовок и отправилась на презентацию новой работы Игоря Николаева.

Фотографиями с вечеринки артист поделился у себя в микроблоге. На них Примадонна стоит в кругу звездных гостей! Поддержать Николаева пришли также Шакуров, Игорь Крутой и другие.

«В теплой домашней обстановке, в узком кругу близких друзей-коллег-музыкантов отметил выход цикла моих пьес», – написал артист.

Для выхода в свет Пугачева надела длинный пиджак и обтягивающие черные лосины. На кадрах артистка широко улыбалась. Видно, что полгода отдыха за рубежом пошли ей на пользу. Примадонна полна сил и энергии. На презентации она веселилась и была в центре внимания.

*Максим Галкин признан иностранным агентом.

Звёзды,Алла Пугачева,Игорь Николаев,Игорь Крутой,
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