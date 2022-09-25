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1 час назад

Ксения Собчак высмеяла улетевшего в Узбекистан Тимати

Слово и Дело

Журналистка и блогер Ксения Собчак высмеяла срочно улетевшего в Узбекистан рэпера Тимати. Музыкант осматривает достопримечательности Ташкента.

Собчак высмеяла улетевшего в Узбекистан Тимати
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Отъезд исполнителя совпал с объявлением о частичной мобилизации в России. Собчак вспомнила, как Тимати выступал с критикой Аллы Пугачевой.

«Герой только Пугачеву стебать», – саркастически заметила журналистка в своем Telegram-канале.

Рэпер Тимати отреагировал на пост Пугачевой, в котором она обратилась к Минюсту с просьбой внести ее в список иноагентов. Музыкант заявил, что поливание страны помоями и хихиканье с политическими иммигрантами не является достоинством, он также пожелал Примадонне удачи.

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