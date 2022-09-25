Собчак высмеяла улетевшего в Узбекистан Тимати

Отъезд исполнителя совпал с объявлением о частичной мобилизации в России. Собчак вспомнила, как Тимати выступал с критикой Аллы Пугачевой .

Рэпер Тимати отреагировал на пост Пугачевой, в котором она обратилась к Минюсту с просьбой внести ее в список иноагентов. Музыкант заявил, что поливание страны помоями и хихиканье с политическими иммигрантами не является достоинством, он также пожелал Примадонне удачи.