Дочь Лепса раскрыла имя новорожденного сына

Недавно певец Григорий Лепс впервые стал дедушкой. Артист сразу же поделился радостным событием с поклонниками. Спустя несколько дней дочь музыканта Инга раскрыла имя ребенка.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

В своем личном блоге наследница Лепса опубликовала фотографию, сделанную, вероятно, в день выписки из роддома. На снимке — множество шаров. В подписи к кадру Инга назвала имя сына.

— Константин Михайлович, мы вас очень ждали. Дети — это все, — цитирует сообщение «Телепрограмма».

До этого сообщалось, что Григорий Лепс впервые стал дедушкой. В комментариях к публикации фанаты обрадовались данной новости. Они начали поздравлять артиста и желать ему всего наилучшего.