Звезды, которые сделали операцию по уменьшению груди

Эти знаменитости решились на хирургическое вмешательство, чтобы чувствовать себя комфортно.

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Еще совсем недавно пышный бюст считался необходимостью для того, чтобы быть успешной в шоу-бизнесе. Но мода на принятие своего тела и естественность поменяла этот стереотип: многие знаменитости избавились от силиконовых имплантов, а некоторые решились на уменьшение даже натуральной груди.

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Анна Семенович

Долгое время выдающиеся формы Анны не давали покоя ее поклонникам и злопыхателям. Многие считали, что грудь певицы — вовсе не подарок природы, а результат работы пластического хирурга. Артистка предлагала устроить реалити-шоу, в котором маммолог установит, делали ли она операции. Позже Анна призналась, что страдает наследственной гигантомастией — ее бюст продолжал расти всю жизнь, как и у ее мамы. В итоге Семенович решила уменьшить грудь: после операции певица сменила 9 размер на шестой, но сейчас бюст Анны продолжает расти.

Маша Малиновская

В начале девяностых телеведущая решила радикально изменить свою внешность: она увеличила губы, грудь, изменила форму носа. Уже тогда поклонники говорили, что Маша стала выглядеть странно. Видимо, со временем и самой Малиновской перестал нравиться ее внешний облик. В 2014 году Маша отправилась к хирургу еще раз, теперь она просила уменьшить грудь и откачать гель из губ. По признанию знаменитости, после операции она, наконец, снова стала собой.

Алена Водонаева

В отличие от Маши Малиновской, Алена была обладательницей груди пятого размера от природы. Долгое время она подчеркивала ее и заверяла, что абсолютно довольна своими формами, но несколько лет назад телеведущая неожиданно сообщила, что решилась на операцию по уменьшению бюста. Причиной стали постоянные боли в спине и неудобства с выбором одежды. Теперь Водонаева — счастливая обладательница груди третьего размера. Она уверяет, что ее жизнь стала значительно комфортнее.

Айза Долматова

Эпопея бывшей жены Гуфа и ее силиконовой груди похожа на остросюжетный триллер. Айза признавалась, что увеличить бюст ее уговорил экс-супруг, хотя сама она была против операции. Когда бандаж сняли, девушка была в шоке: ее бюст был покрыт шрамами, к тому же он воспалился, постоянно болел. Айза решила, что ей нужно срочно избавляться от неприживающихся имплантов. Врачи заменили старые импланты на новые, но и это не дало нужного эффекта. Айза приняла решение полностью избавиться от силикона и теперь абсолютно счастлива и довольна собой.

Лера Кудрявцева