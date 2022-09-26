Роза Сябитова пожаловалась на непростой характер внучки

«Мирочка у нас голосистая, но стоит ей уснуть, как все засыпают», – рассказала Сябитова. Дочь телеведущей сильно устает от материнских обязанностей и часто привозит внучку к бабушке. Роза Сябитова отметила, что была готова к такому повороту, поэтому заранее заготовила все нужные ребенку вещи. «Эта вахтовая неделя ухода за внучкой – моя. Пока принцесса спит, решили убраться в доме в две руки», – передает слова Сябитовой «Пятый канал».