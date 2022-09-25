Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+25° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
2 часа назад

52-летняя актриса показала фигуру в бикини

Lenta.ruиещё 1

Американская актриса Хизер Грэм показала фигуру в купальнике во время отдыха в Италии. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

52-летняя актриса показала фигуру в бикини
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенном снимке 52-летняя звезда фильма «Убей меня нежно» позирует на яхте в бикини кремового оттенка с завязками, низкой перемычкой (деталь, соединяющая чашки бюстгальтера посередине, — прим. «Ленты.ру») и уплотненными чашками. При этом артистка распустила волосы и держала в руке широкополую соломенную шляпу и солнцезащитные очки в массивной оправе.

Подписчики оценили внешность актрисы, отметив, что она по-прежнему сохраняет привлекательность. «Ты сейчас красивее, чем когда-либо», «Богиня», «Потрясающая», — прокомментировали они.

Кроме того, Грэм поделилась кадром, где позировала, прижавшись к сноубордисту Джону де Нойвилю, с которым проводит отпуск. Известно, что в прошлом она состояла в романтических отношениях с такими актерами, как Хит Леджер и Мэттью Перри.

Звёзды,Хизер Грэм,Мэттью Перри,Хит Леджер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители