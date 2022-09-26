Наоми Кэмпбелл оконфузилась на Неделе моды в Милане

Предположительно на знаменитой модели был жакет из обычного бутика, а не от кутюр.

Фото: Inc-News Inc-News

Несколько дней назад супермодель Наоми Кэмпбелл открывала показ Boss в рамках Недели моды в Милане и теперь, наверное, сильно об этом жалеет.

На подиуме все прошло гладко – модель в широких брюках, жакете на голое тело и накинутом на плечи пальто, как всегда, сорвала аплодисменты.

Но после того, как фотографии с показа попали в Сеть, особо глазастые пользователи заметили на внутренней подкладке пальто белую… этикетку.

И дело здесь не в том, что ее забыли снять. На подиумных вещах, которые шьются индивидуально и специально для конкретного показа вообще не бывает никаких этикеток.

Inc-News

Соответственно, как решили пользователи соцсетей, устроители модного показа, возможно, решили сэкономить на деньгах и на времени и нарядили Наоми в одежду из ближайшего бутика.