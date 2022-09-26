Водонаева призналась в любви Настасье Самбурской

Она поддержала актрису, которая довольно резко отвечает хейтерам на критику в соцсетях.

В 2020 году Водонаева публично поддержала Самбурскую, которая жестко раскритиковала "Дом-2" в соцсетях. Позже телеведущая оправдалась, что поставила лайк на публикацию актрисы, однако согласна с тем, что со временем проект стал не таким, как прежде.