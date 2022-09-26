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54 минуты назад

Водонаева призналась в любви Настасье Самбурской

Газета.Ru

Телеведущая Алена Водонаева в своем Telegram-канале выразила теплые чувства к актрисе Настасьи Самбурской. В личном блоге Водонаева прикрепила фото артистки.

Водонаева призналась в любви Настасье Самбурской
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Люблю Настасью Самбурскую", - написала телеведущая.

Она поддержала актрису, которая довольно резко отвечает хейтерам на критику в соцсетях.

В 2020 году Водонаева публично поддержала Самбурскую, которая жестко раскритиковала "Дом-2" в соцсетях. Позже телеведущая оправдалась, что поставила лайк на публикацию актрисы, однако согласна с тем, что со временем проект стал не таким, как прежде.

Звёзды,Алена Водонаева,Настасья Самбурская,
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