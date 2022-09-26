Рианна выйдет на сцену впервые за последние пять лет

Повторный дебют знаменитости состоится в 2023 году.
Почти пять лет певица Рианна не радовала фанатов живыми концертами, предпочитая выпускать студийные композиции, а также активно заниматься бизнесом.
Но, судя по всему, исполнительница и сама соскучилась по сцене. В своем блоге знаменитость опубликовала фото, на котором она держит мяч для игры в американский футбол.
Таким образом, Рианна подтвердила слухи о том, что она выступит с небольшим концертом на мачте Супербоула-2023.
Более того, как пишут западные таблоиды, есть вероятность того, что именно на этом выступлении Рианна также презентует свой новый альбом. Фанаты уже в экстазе.