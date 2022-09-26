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42 минуты назад

Рианна выйдет на сцену впервые за последние пять лет

Inc-News

Повторный дебют знаменитости состоится в 2023 году.

Рианна выйдет на сцену впервые за последние пять лет
Фото: Inc-NewsInc-News

Почти пять лет певица Рианна не радовала фанатов живыми концертами, предпочитая выпускать студийные композиции, а также активно заниматься бизнесом.

Но, судя по всему, исполнительница и сама соскучилась по сцене. В своем блоге знаменитость опубликовала фото, на котором она держит мяч для игры в американский футбол.

Таким образом, Рианна подтвердила слухи о том, что она выступит с небольшим концертом на мачте Супербоула-2023.

Более того, как пишут западные таблоиды, есть вероятность того, что именно на этом выступлении Рианна также презентует свой новый альбом. Фанаты уже в экстазе.

Звёзды,Рианна,
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