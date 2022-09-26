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1 час назад

Кейт Мосс впервые за год вышла на подиум

Газета.Ru

Британская супермодель Кейт Мосс вернулась на подиум после долгой паузы. Об этом сообщил British Vogue. Кейт Мосс приняла участие в показе Bottega Veneta в рамках Недели моды в Милане.

Кейт Мосс впервые за год вышла на подиум
Фото: Газета.RuГазета.Ru

48-летняя супермодель вышла на подиум в "фланелевой" рубашке в клетку, белой майке и "джинсах" свободного кроя — все эти вещи были сделаны из кожи.

Примечательно, что последний раз Кейт Мосс выходила на подиум в сентябре 2021 года, когда участвовала в совместном показе Versace и Fendi в рамках Недели моды в Милане.

19-летняя дочь Кейт Мосс Лила стала одной из самых желанных моделей в этом сезоне. Девушка приняла участие в показах Fendi и Tommy Hilfiger в Нью-Йорке, а также в шоу "Vogue World: New York".

Звёзды,Кейт Мосс,
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