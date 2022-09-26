48-летняя Виктория Бекхэм показала, как выглядела в детстве

48-летняя Виктория Бекхэм выложила в личном блоге фото, сделанное в детстве. На снимке девочка держит домашний телефон в руках и игриво отвечает на звонок. Юной Виктории завязали волосы в высокий хвост и надели голубую рубашку и сарафан в клетку. В посте Бекхэм написала:

Семья футболиста Дэвида Бекхэма уже несколько недель в центре скандала. Слухи о вражде Николы Пельтц со свекровью Викторией Бекхэм появились в сети почти сразу после ее свадьбы с Бруклином. Отношения между ними еще больше обострились после того, как Пельтц дала откровенное интервью, в котором рассказала, что свекровь чуть не испортила ей свадьбу.