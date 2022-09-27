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2 часа назад

Пластический хирург объяснил отёки на лице изменившейся жены Меладзе

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Как пишет «Телепрограмма», Альбина Джанабаева покинула свой загородный дом, где проживает с супругом Валерием Меладзе и тремя детьми, и приехала в VIP-пространство Галерей «Времена Года». Там она стала почётной гостьей на вечеринке.

Пластический хирург объяснил отеки на лице жены Меладзе
Фото: 2x22x2

Во время презентации капсульной коллекции September Альбина Джанабаева появилась среди гостей в чёрных леггинсах и розовом жакете. Отмечают СМИ и то, что Джанабаева была без мужа – Валерия Меладзе.

Многие заметили и изменившееся лицо певицы – её с трудом узнавали знакомые. У артисты словно отекло лицо. Но специалисты дали объяснение этому.

Врач объяснил Telegram-каналу «Звездач», почему Альбина Джанабаева так выглядит. По его словам, знаменитости нередко делают дорогостоящие косметологические процедуры и пластические операции. Видимо экс-солистка «ВИА Гры» не осталась в стороне.

Следов радикальной пластики у певицы я не замечаю. Возможно, была нижняя трансконьюктивальная блефаропластика. Все остальные изменения скорее результат работы косметолога. Налицо введение филлеров, нитевая подтяжка и аппаратная косметология. Не обошлось и без уколов ботулотоксина, - рассказал пластический хирург Андрей Копасов.

Эксперт обвинили в отёчности лица Альбины Джанабаевой филлеры – они могут вызвать посттравматический отёк и тянут воду.

В различных клиниках на такие процедуры стоимость варьируется от 150 до 500 тысяч рублей.

Как писал ранее портал 2х2.su, 23-летняя дочь Валерия Меладзе вышла замуж, СМИ опубликовали фотографии с торжества. Судя по ним, российский певец устроил на свадьбе свой концерт – он пел для гостей и для молодожёнов любимые всеми хиты.

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