Костюшкин вспомнил, как однажды нагрубил Пугачевой

Экс-солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин рассказал, как нахамил вокалистке Алле Пугачевой из-за «Рождественских встреч». Артист признался, что хотел выступить на данном мероприятии.

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Костюшкин обратился к Пугачевой, которая занималась организацией «Рождественских встреч». Он поинтересовался у певицы, послушала ли она его песни.

Однако ее ответ не оправдал ожиданий исполнителя. Примадонна заявила, что музыкальные композиции ее коллеги не подходят для концерта. Тот в ответ ей нагрубил.

«И что я ответил? — "Слушайте, сейчас нет времени, Алла Борисовна. Давайте, вы все же выберете"», — вспомнил артист, которого цитирует Пятый канал.