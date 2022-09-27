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54 минуты назад

Костюшкин вспомнил, как нагрубил Пугачевой из-за «Рождественских встреч»

Слово и Дело

Экс-солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин рассказал, как нахамил вокалистке Алле Пугачевой из-за «Рождественских встреч». Артист признался, что хотел выступить на данном мероприятии.

Костюшкин вспомнил, как однажды нагрубил Пугачевой
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Костюшкин обратился к Пугачевой, которая занималась организацией «Рождественских встреч». Он поинтересовался у певицы, послушала ли она его песни.

Однако ее ответ не оправдал ожиданий исполнителя. Примадонна заявила, что музыкальные композиции ее коллеги не подходят для концерта. Тот в ответ ей нагрубил.

«И что я ответил? — "Слушайте, сейчас нет времени, Алла Борисовна. Давайте, вы все же выберете"», — вспомнил артист, которого цитирует Пятый канал.

Ранее 73-летняя вокалистка потребовала признать ее иностранным агентом на территории России вслед за супругом шоуменом Максимом Галкиным (признан иноагентом в РФ).

Звёзды,Стас Костюшкин,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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