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1 час назад

Стас Ярушин заявил, что Дава "не знает, где остановиться" после отношений с Бузовой

Газета.Ru

Актер Стас Ярушин прокомментировал возможные отношения блогера Давы и певицы Мари Краймбрери. Его слова цитирует StarHit.

Ярушин заявил, что Дава "не знает, где остановиться" после отношений с Бузовой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Если честно, то пофиг. Пусть они сами решают, что у них там. Дава просто не знает уже, где остановиться», — высказался Ярушин. В 2021 году Дава (настоящее имя — Давид Манукян) расстался с Ольгой Бузовой.

Слухи о романе блогера с певицей распространяются уже около года. Периодически их замечали вместе на отдыхе, также предполагаемые возлюбленные вместе приезжали на светские мероприятия. Однако Краймбрери несколько раз опровергала информацию о возможных отношениях.

Звёзды,Давид Манукян,Стас Ярушин,
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