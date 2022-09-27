Ярушин заявил, что Дава "не знает, где остановиться" после отношений с Бузовой

Актер Стас Ярушин прокомментировал возможные отношения блогера Давы и певицы Мари Краймбрери. Его слова цитирует StarHit.
«Если честно, то пофиг. Пусть они сами решают, что у них там. Дава просто не знает уже, где остановиться», — высказался Ярушин. В 2021 году Дава (настоящее имя — Давид Манукян) расстался с Ольгой Бузовой.
Слухи о романе блогера с певицей распространяются уже около года. Периодически их замечали вместе на отдыхе, также предполагаемые возлюбленные вместе приезжали на светские мероприятия. Однако Краймбрери несколько раз опровергала информацию о возможных отношениях.