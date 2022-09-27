Бойфренд Дакоты преподнес ей роскошный подарок

Вот не может Рита Дакота взять и просто запостить фотографии с моря — она всегда в деталях расскажет всю предысторию. На радость фанатам, конечно. Вчера певица объяснилась и оправдалась, как в такое непростое для всех время она вдруг оказалась на другом конце света да еще и в райском местечке. Сама Рита называет это счастливой случайностью: мол, дочку Мию забрал на несколько дней ее папа Влад Соколовский, а запланированные съемки бойфренд Риты Федор Белогай предложил просто-напросто провести не в Москве, а где-нибудь у моря. И... внезапно преподнес возлюбленной билеты на Мальдивы, куда они благополучно и улетели.