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25 минут назад

Актриса Екатерина Климова подала в суд на отца своих сыновей

Мария Иглина

Актриса Екатерина Климова триждаы была замужем, и от каждого брака у нее есть дети. Так, от ювелира Ильи Хорошилова у нее есть дочь Елизавета, от Игоря Петренко — сыновья Матвей и Корней, от Гелы Месхи — дочь Белла.

Климова подала в суд на отца своих сыновей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Все бывшие мужья поддерживают своих детей и оказывают финансовую поддержку, кроме Игоря Петренко. Об этом сообщает "Пятый канал".

Известно, что артист не платит алименты на сыновей и задолжал крупную сумму в размере 360 тысяч рублей. По этой причине Климова и приняла решение обратиться в суд.

Стоит отметить, что сам Петренко пока никак не прокомментировал ситуацию. Сейчас он состоит в новом браке с Кристиной Бродской, пара воспитывает троих детей.

Ранее звезда «Универа» стал отцом в третий раз.

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