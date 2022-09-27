Звезды, публично обвинившие мужа в измене

Эти знаменитые девушки не побоялись признаться, что уличили избранников в неверности.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Пережить измену любимого человека очень сложно, а если о неверности супруга знают все окружающие, со всех сторон сыпятся вопросы. Поэтому многие знаменитости, сообщая о разводе, стараются не называть причин произошедшего. Но эти звезды публично заявили, что им изменили. Некоторые потом жалели о своей откровенности, другие считают, что помогли многим девушкам, переживающим похожие события.

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Рита Дакота и Влад Соколовский

Эта семья казалась идеальной: два красивых творческих человека с общими планами. Они путешествовали, развивали бизнес, признавались друг другу в любви. Поэтому пост, опубликованный Ритой в 2018 году, для многих стал настоящим шоком. Певица призналась, что узнала об изменах Влада за одну ночь. Оказалось, что супруг изменял Рите еще до свадьбы, он заводил все новые отношения, пока Дакота была беременна и ухаживала за маленькой дочерью. Ярость поклонников Риты обрушилась на Влада, ему пришлось покинуть социальные сети на некоторое время. Сейчас бывшие муж и жена тепло общаются и благодарят друг друга за обыск.

Ксения Бородина и Курбан Омаров

О том, что второй супруг телеведущей не отличаются верностью, заговорили вскоре после рождения дочери Теоны. Тогда Ксения и Курбан неожиданно расстались, не объясняя публике, что же произошло в их семье. В сети начали писать, что Бородина уличила мужа в измене, а вскоре и сама Ксения подтвердила, что узнала об адюльтере Омарова. Она рассказала, что муж изменял ей во время беременности. Но супруги смогли преодолеть этот период и вскоре помирились. Снова о неверности Бородина заговорила уже после развода, признавшись, что Курбан встречался с девушкой в отелях на протяжении нескольких месяцев.

Алана и Павел Мамаевы

Незадолго до ареста Павла Мамаева после драки в московском кафе Алана узнала, что футболист изменяет ей и даже была готова разорвать отношения, но бросить мужа в беде не решилась. Они сохранили брак, а Павел пообещал, что будет хранить верность супруге. Правда, сдержать слово не удалось: в прошлом году Алана в социальных сетях сообщила, что поймала спортсмена на новой измене. Отрицать Павел не стал, заявив, что ему невыносимо жить с Аланой. С тех пор экс-супруги погрязли во взаимных обвинениях, хотя каждый из них уже построил новые отношения.

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов