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1 час назад

Лариса Гузеева отсудила 2 миллиона у фирмы мебели

Мира Маркина

Телеведущая Лариса Гузеева отсудила у производителя мебели два миллиона рублей за "недоделки" при обустройстве ее квартиры. Об этом сообщает издание "Стархит" со ссылкой на пресс-службу Останкинского суда.

Лариса Гузеева отсудила миллионы у фирмы мебели
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гузеева осталась недовольна тем, как выполнила заказанную работу фирма. Изначально телеведущая и ее супруг потребовали с компании восемь миллионов рублей. Однако суд принял решение взыскать только два миллиона и госпошлину в размере 12 050 рублей.

Фирма мебели занималась обустройством квартиры Ларисы Гузеевой на Садовнической набережной. Артистке делали на заказ предметы интерьера для ванной, гостиной и кухни. По словам основательницы компании Елены Лебедевой, сейчас они не общаются с клиенткой.

"Да, у заказчиков, действительно, возникли претензии. Мы с ними абсолютно не согласны, а также считаем, что нам не заплатили часть суммы за проделанную работу", — заявила она.

Ранее стало известно, что Климова подала в суд на отца своих сыновей.

Звёзды,Елена Лебедева,Лариса Гузеева,
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