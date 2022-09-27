Дженнифер Лопес стала лицом бренда нижнего белья

Американская актриса, певица, танцовщица и бизнесвумен Дженнифер Лопес стала лицом итальянского бренда нижнего белья Intimissimi. Об этом сообщает WWD.
Руководители Calzedonia Group (включает бренды Intimissimi, Tezenis, Falconeri — прим. "Газеты.Ru") Сандро и Марчелло Веронези рассказали об амбициозных планах компании закрепиться на американском рынке во время вечеринки на Неделе моды в Париже.
В частности, стало известно о том, что 53-летняя Дженнифер Лопес была выбрана в качестве глобального амбассадора марки итальянского нижнего белья Intimissimi.
По словам Веронези, подписание контракта с певицей — один из первых шагов Intimissimi по повышению узнаваемости бренда в США.