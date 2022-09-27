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39 минут назад

Дженнифер Лопес стала лицом бренда нижнего белья

Газета.Ru

Американская актриса, певица, танцовщица и бизнесвумен Дженнифер Лопес стала лицом итальянского бренда нижнего белья Intimissimi. Об этом сообщает WWD.

Дженнифер Лопес стала лицом бренда нижнего белья
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Руководители Calzedonia Group (включает бренды Intimissimi, Tezenis, Falconeri — прим. "Газеты.Ru") Сандро и Марчелло Веронези рассказали об амбициозных планах компании закрепиться на американском рынке во время вечеринки на Неделе моды в Париже.

В частности, стало известно о том, что 53-летняя Дженнифер Лопес была выбрана в качестве глобального амбассадора марки итальянского нижнего белья Intimissimi.

По словам Веронези, подписание контракта с певицей — один из первых шагов Intimissimi по повышению узнаваемости бренда в США.

Звёзды,Дженнифер Лопес,
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