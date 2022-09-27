"Был взрыв!": Гузеева пожаловалась на арбуз с "ядом"

«Это такой ад. Только вонзила в него нож, из него литры потекли какой-то вонючей жидкости, воняющей лекарствами. Это такой ужас! Я не видела такого кошмара никогда и нигде. Это не просто отрава, это какой-то яд. Чтобы вы понимали, был взрыв! Это не невинно», — рассказала Гузеева.