Умер Борис Моисеев

Певец Борис Моисеев скончался. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его арт-директора Сергея Гороха.

Артисту было 68 лет. Причины смерти на данный момент устанавливаются.

Известно, что арт-директор Моисеева обнаружил его тело в квартире на Кранопролетарской улице. Сергей Горох пришел проведать певца после перенесенного инсульта и нашел его уже без сознания. Он вызвал скорую помощь, но врачи по приезде констатировали смерть.