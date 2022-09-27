Умер Борис Моисеев

Певец Борис Моисеев скончался. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его арт-директора Сергея Гороха.
Артисту было 68 лет. Причины смерти на данный момент устанавливаются.
Известно, что арт-директор Моисеева обнаружил его тело в квартире на Кранопролетарской улице. Сергей Горох пришел проведать певца после перенесенного инсульта и нашел его уже без сознания. Он вызвал скорую помощь, но врачи по приезде констатировали смерть.
Борис Моисеев признан Заслуженным артистом России. Артист начинал свою карьеру как танцор и изначально получил известность, выступая в шоу Аллы Пугачевой. Сольной карьерой певца он занялся в 1990-х годах. Наиболее известные песни Бориса Моисеева — "Голубая луна", "Две свечи", "Дитя порока".