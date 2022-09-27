Риз Уизерспун выложила редкое фото с дочерью Авой Элизабет

Американская актриса и продюсер Риз Уизерспун опубликовала снимок со своей дочерью Авой Элизабет. Фотографией звезда поделилась в своих социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

26 сентября в США отмечают Национальный день дочерей. В честь праздника 46-летняя актриса выложила в личном блоге фотографию, на которой она позирует вместе со своей 23-летней дочерью.

"Мне очень повезло, что в моей жизни есть моя замечательная, творческая, талантливая дочь! Какой подарок – разделить с тобой мой жизненный путь… и секреты макияжа. А еще обувь одинакового размера", - подписала фотографию Риз Уизерспун.