Риз Уизерспун выложила редкое фото с дочерью Авой Элизабет

Американская актриса и продюсер Риз Уизерспун опубликовала снимок со своей дочерью Авой Элизабет. Фотографией звезда поделилась в своих социальных сетях.
26 сентября в США отмечают Национальный день дочерей. В честь праздника 46-летняя актриса выложила в личном блоге фотографию, на которой она позирует вместе со своей 23-летней дочерью.
"Мне очень повезло, что в моей жизни есть моя замечательная, творческая, талантливая дочь! Какой подарок – разделить с тобой мой жизненный путь… и секреты макияжа. А еще обувь одинакового размера", - подписала фотографию Риз Уизерспун.
Поклонники восхитились, насколько Ава Элизабет похожа на свою мать, и засыпали актрису восторженными комментариями. "Выглядите, как близнецы", "Риз, вы на снимке справа? Или все-таки слева?", "Похожи, как две капли воды", "Как будто клоны", "Девушки – вы красавицы".