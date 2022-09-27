Пригожин рассказал о последней встрече с Моисеевым

«Ну, да, похоронили меня в очередной раз. Очень обидно, когда просыпаешься утром в хорошем настроении и читаешь заголовок, что я чуть ли не умер или что мне не на что есть, что я бедствую или продал свою недвижимость, что никому не открываю дверь, что меня все забыли. Меня это сильно обижает и расстраивает», — говорил артист. По его словам, ему регулярно звонили журналисты с вопросами про его здоровье.