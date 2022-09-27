Солист "Иванушек" рассказал, каким был Борис Моисеев

«Очень дружелюбный человек. Он всегда был такой уставший, даже тогда, когда был помоложе. Очень хорошо ко мне относился, "рыжик" называл. И я, соответственно, к нему как к артисту очень хорошо относился. И он был великолепный танцор!» - сказал артист.