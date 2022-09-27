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1 час назад

«"Рыжик" называл»: Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, каким был Борис Моисеев

ТК «Звезда»

Российский певец, солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов рассказал телеканалу «Звезда», как он познакомился с Борисом Моисеевым и каким человеком был заслуженный артист России.

Солист "Иванушек" рассказал, каким был Борис Моисеев
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

«Я с Борисом Моисеевым познакомился в 1988 году, когда мне было 18 лет. Я был артистом-демонстратором Сочинского театра мод. Я снялся в клипе у Жанны Агузаровой, я снялся в клипе у Александра Розенбаума и подснялся на какой-то песне Бориса Моисеева. И тогда мы и познакомились», - рассказал Андрей Григорьев-Апполонов.

Солист «Иванушек International» также вспомнил о личных качествах Бориса Моисеева.

«Очень дружелюбный человек. Он всегда был такой уставший, даже тогда, когда был помоложе. Очень хорошо ко мне относился, "рыжик" называл. И я, соответственно, к нему как к артисту очень хорошо относился. И он был великолепный танцор!» - сказал артист.

Напомним, сегодня в возрасте 68 лет скончался певец Борис Моисеев. Арт-директор артиста Сергей Горох сообщил, что это произошло в 14 часов.

Звёзды,Борис Моисеев,Александр Розенбаум,
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