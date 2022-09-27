Запашный рассказал о жизни с братом

«Во-первых, мы живем на одном большом участке без забора. Наши дома стоят рядом, мы даже шагами мерили — что-то в районе девяти шагов от подъезда до подъезда. Второе, настолько любим друг друга и это взаимно, что не устаем друг от друга так, чтобы сказать: "А давай разъедемся?"», — заявил Запашный.